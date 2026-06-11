Tekirdağ Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 30 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15 derece dolaylarında seyredecek. Bu durum, konforlu bir gün sunacak.

Hava durumuna dair merak ediyorsanız, güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal. Özellikle sahil kenarında yürüyüş yapmak isteyenler için mükemmel.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü, havanın sıcaklıkları 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 dereceye düşecek. 13 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün hava sıcaklıkları 21 derece dolaylarında olacak. 14 Haziran Pazar günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27 derece civarında olacak. Özellikle 13 Haziran Cumartesi günü yağmur olasılığını dikkate almak faydalı.

Bu güzel havadan daha iyi faydalanmak için şapka veya güneş kremi kullanmak iyi bir fikir. 13 Haziran Cumartesi gününe plan yaparken olası yağmurları göz önünde bulundurmakta fayda var. Şemsiye veya uygun bir yağmurluk almak, dışarıda zamanı konforlu hale getirebilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava olacak. 13 Haziran Cumartesi günü için yağmurlu olabileceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı bu duruma göre yapmanız akıllıca olacaktır.