Tekirdağ Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da bugün, 12 Mart 2026 Perşembe, hava koşulları ılımandır. Az bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında belirlendi. Gün boyunca hava genel olarak açık kalacak.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için ideal. Rüzgar batıdan estiği için hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olur. Havanın ılımanlığı keyifli bir gün sunuyor. İnsanlar dışarda rahatça yürüyüş yapabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 derece civarında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Yine sıcaklıklar 13 derece civarında kalacak. 15 Mart Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak.

