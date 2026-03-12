HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava koşulları ılımandır. Gündüz sıcaklık 11 dereceyken, hissedilen sıcaklık 7 derece olarak tahmin ediliyor. Batıdan esecek rüzgar serinlik yaratabilir. Dışarıda vakit geçirenler için ceket almak faydalı olur. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek. 13 Mart Cuma günü 13 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Havanın keyifli olması yürüyüş yapmak için idealdir.

Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da bugün, 12 Mart 2026 Perşembe, hava koşulları ılımandır. Az bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında belirlendi. Gün boyunca hava genel olarak açık kalacak.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için ideal. Rüzgar batıdan estiği için hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olur. Havanın ılımanlığı keyifli bir gün sunuyor. İnsanlar dışarda rahatça yürüyüş yapabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 derece civarında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Yine sıcaklıklar 13 derece civarında kalacak. 15 Mart Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak.

Bu süre zarfında hava koşulları genellikle ılımandır. Dışarıda vakit geçirenler için uygun bir dönemdir. Rüzgarın batıdan esmesi hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, dışarı çıkanların ceket alması faydalıdır.

Hava koşulları bakımından Tekirdağ'da 12 Mart 2026 Perşembe günü oldukça elverişlidir. Önümüzdeki günlerde benzer şartlar devam edecek. Dışarıda vakit geçirecekler için oldukça uygun bir zaman aralığıdır. Rüzgar nedeniyle hafif bir serinlik hissedilebilir. Ceket almayı unutmamakta fayda vardır.

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı
Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! "Konuşacak durumda değil"

