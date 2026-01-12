HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 12 Ocak 2026 tarihi için hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanıyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece, gece ise -6 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak'ta hava açık ve güneşli olacak. Ortalama sıcaklık 4 derece, gece ise -1 derece olarak bekleniyor. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve uygun giysiler seçmek kritik önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Tekirdağ’da 12 Ocak 2026 tarihindeki hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında. Gece ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu bu şekilde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece, gece ise -1 derece civarında. 14 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece ise 3 derece olacak. 15 Ocak Perşembe ise az bulutlu bir hava görülecek. Gündüz sıcaklığı 10 derece, gece ise 6 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler seçmelisiniz. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yola çıkmadan önce güncel hava ve yol durumunu kontrol etmek önemlidir.

