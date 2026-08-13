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Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında seyredecek. Gün boyu etkili olacak rüzgarlı hava, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. 14 Ağustos Cuma günü 20 - 28 derece, 15 Ağustos Cumartesi günü 20 - 27 derece, 16 Ağustos Pazar günü ise 18 - 28 derece sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması ve yeterli su tüketimi önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava sıcaklıkları 20 - 30 derece arasında olacaktır. Gün boyunca rüzgarlı bir hava etkili olacak. Bu sıcaklık aralığı, yaz mevsiminin ortasına özgüdür. Tekirdağ'daki tipik hava durumu budur.

Önümüzdeki günlerde, 14 Ağustos Cuma sıcaklıklar 20 - 28 derece arasında değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü 20 - 27 derece bekleniyor. 16 Ağustos Pazar ise sıcaklıklar 18 - 28 derece seviyelerine çıkacak. Bu günlerde hava kısmen güneşli ve bulutlu geçecektir.

Belirtilen sıcaklıklar, Tekirdağ'da yaz mevsiminin sonlarına yaklaştığını gösteriyor. Bu koşullar, yaz döneminin karakteristik özelliklerindendir. Özellikle rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Hava durumu, etkinlikleri etkileyebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak da gereklidir. Yeterli su tüketimi, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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