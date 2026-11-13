HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, 20 derece civarında sıcaklık ile güneşli bir başlangıç sergiliyor. Rüzgarın etkisiyle rahatlatıcı bir atmosfer mevcut. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde bir soğuma bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkacakların kıyafet seçimini dikkatlice yapması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da hava durumu bugünkü tarih, 13 Kasım 2026. Şehirde rahatlatıcı bir atmosfer mevcut. Rüzgarın etkisi, büyüleyici manzaralarda hemen hissediliyor. Hava, 20 derece civarında ölçülmekte. Sıcaklık, günün ilerleyen saatlerinde hafifçe artış gösterebilir. Tahminler, sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişeceğini öngörüyor. Güneşli başlayan gün, ilerleyen saatlerde biraz daha bulutlanabilir. Güne güzel bir başlangıç yapıldığını söyleyebiliriz.

Hava durumu, deniz etkisiyle şekillenmektedir. Serin rüzgarlar, bu mevsimde rahatlık sağlıyor. Gün ortasında sıcaklık yükselse de akşam saatlerinde havanın soğuyacağı belirtiliyor. Bu nedenle dışarıda zaman geçirecek olanlar, kıyafet tercihini ayarlamalıdır. Hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafta sonuna doğru hafif bir soğuma bekleniyor. Sıcaklıklar 18 derece civarına gerileyebilir. Bu süreçte Tekirdağ çevresinde yerel etkilerle hafif yağışların olabileceği tahmin ediliyor. Açık havada vakit geçirecek olanlar, hava muhalefetine karşı dikkatli olmalıdır.

Mevsim geçişlerinde kıyafet seçimi önemlidir. Kapalı mekanlara girmeden önce dışarıda kalma süresini göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır. Rüzgarlı günlerde üst giyimde fazla katman oluşturmak, üşümeyi önleyecektir. Havanın değişkenliği nedeniyle planlarınızı ona göre ayarlamak faydalı olur. Dış mekan aktivitelerinin tadını çıkarmak daha kolay hale gelecektir.

Tekirdağ'daki hava durumu oldukça ılımandır. Ancak, yakın zamanda meydana gelebilecek değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklık ve hava durumu hakkında dikkatli olunması, güzel bir gün geçirmek için yardımcı olacaktır.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladıİstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.