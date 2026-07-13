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Tekirdağ Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü değişkenlik gösterecek. Gün boyunca beklenen sağanak yağışlar, sıcaklıkların 27 derece civarında olmasına neden olacak. Gece, sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4 ile 5 km/saat olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Güncel hava tahminleri, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4 ile 5 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 14 Temmuz Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 20 derece arasında değişecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 20 derece arasında gerçekleşecek. 16 Temmuz Perşembe günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 30 ile 21 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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