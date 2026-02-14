Tekirdağ Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu artan bulutluluk ve hafif yağışlarla geçecek. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte 14 kilometre hızında esecek. Nem oranı ise %51 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:59'da, gün batımı saati ise 17:54'te gerçekleşecek.

15 Şubat Pazar günü sıcaklık 9 ile 18 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu geçecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 8 ile 14 derece arasında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor. 17 Şubat Salı günü ise hava 2 ile 12 derece arasında olacak. Bu gün de hafif yağmurlar etkili olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak iyi bir fikir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler giymekte yarar var. Vücut ısınızı korumaya destek olur.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlere karşı hazırlıklı olmak adına hava koşullarına uygun hazırlık yapabilirsiniz.