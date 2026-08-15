Tekirdağ Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

15 Ağustos 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Bu durum serinletici bir etki yapacak. Nem oranı %64 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal.

16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 28 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 18 derece civarında olacak. 17 ve 18 Ağustos Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18-21 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri için fırsat yaratabilirsiniz. Ancak, rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle uçabilecek nesnelere karşı tedbir almak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cildinizi korumalısınız. Uygun önlemler almak faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken, rüzgar ve güneş ışınlarına karşı önlemler almanız gerekiyor. Keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.