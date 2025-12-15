Tekirdağ Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 15 Aralık Pazartesi 2025 tarihlerinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında beklenecek. Nem oranı %85 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 0.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:28, gün batımı ise 17:43 olarak hesaplandı.

16 Aralık Salı günü hava sıcaklığının 12 dereceye çıkması bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Nem oranı %80 ile %84 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat ile 16 km/saat arasında olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 08:29 ve 17:43.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutacak kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması, terlemeyi artırabilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Düşük rüzgar hızı, dışarıda geçirenler için rahatlık sağlayacaktır.

