Tekirdağ Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 15 Ocak 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 10 derece olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %92 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:32. Gün batımı saati ise 18:05 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı 9 derece civarına düşecek. Bulutlu bir gün yaşanacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık daha da soğuyacak. 3 derece civarına inmesi öngörülüyor. Kapalı, bulutlu bir hava hakim olacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 1 dereceye düşecek. Kar yağışı geçişleri yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Kar yağışı ihtimali nedeniyle yollarda dikkatli olmak gerekir. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Evlerde pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Bu, ısınma verimliliğini artırır. Alınan önlemler soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltır.