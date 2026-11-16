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Tekirdağ Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026'da Tekirdağ'da hava durumu, kasım ayının tipik özelliklerini yansıtıyor. Sıcaklık 20 derece civarındayken, bulutlu hava ve ara ara hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler için şemsiyenin yanı sıra hafif mont öneriliyor. Önümüzdeki günlerde daha çok yağış öngörülürken, hafta sonu güneşin açması bekleniyor. Tekirdağ'da hava durumu, değişkenliğini sürdürüyor ve dikkatli olmak önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

16 Kasım Pazartesi 2026’da Tekirdağ’da hava durumu, kasım ayının tipik özelliklerini gösteriyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Hissedilen serinlik, dışarıda geçirilen zamanları etkileyebilir. Gün boyunca bulutlu hava hâkim. Ara sıra hafif yağışlar da bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler için şemsiye ve hafif mont bulundurmak gerekli.

Tekirdağ’daki bu serin havanın keyfini çıkarırken, hava durumu nasıl olacak onu düşünelim. Çarşamba ve perşembe günleri daha fazla yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Gökyüzünde bulutlar yine hâkim olabilir. Dışarıda zaman geçirmek isteyenlere önerim; şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları. Biraz kat kat giyinmeleri de faydalı olacaktır. Böylece aniden yağan yağışlardan korunabilirler.

Gelecek günlerde hava durumu, Tekirdağlılar için değişken geçecek. Cuma günü havanın açılması bekleniyor. Sıcaklıklar biraz daha yükselebilir. Hafta sonu planları yapanlar için bu iyi bir haber. Güneş, insanları dışarıya davet edecektir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmayalım. Özellikle serinleyen akşam saatlerinde kalın kıyafetler giymek önemli. Dışarıda geçirilen zamanların keyfi artabilir. Tekirdağ hava durumu için güncel bilgileri takip etmek, sürprizlerden korur.

Kasım ayının ortalarında Tekirdağ’da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Dışarıda geçilecek aktiviteler için ilginç ve eğlenceli bir atmosfer var. Dikkatli ve hazırlıklı oldukça bu mevsimin tadını çıkarmak keyifli olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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