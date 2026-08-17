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Tekirdağ Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu elverişli ve keyifli. 17 Ağustos 2026 tarihinde sıcaklıklar 27 ile 18 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de durum benzer şekilde devam edecek. 18, 19 ve 20 Ağustos'ta sıcaklıklar 28 ile 29 derece arasında olacak. Güneşli havayı değerlendirmek için piknik, bisiklet turu ve sahil yürüyüşü gibi açık hava etkinlikleri düzenlemeyi unutmayın. Bol su içmeniz ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 ile 18 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı, hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 21 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba da güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28 ile 20 derece arasında olacak. 20 Ağustos Perşembe ise hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 ile 19 derece arasında değişecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri, bisiklet turları veya piknikler için ideal bir dönemdesiniz. Güneşin etkisini en iyi şekilde hissetmek için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmayın. Rüzgar hafif olacağından, hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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