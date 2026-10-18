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Tekirdağ Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 18 Ekim Pazar günü dengeli ve keyifli bir hava durumu bekleniyor. Sabah serinliği, gün ortasında 20 dereceye kadar yükselecek sıcaklık ile birleşiyor. Bulutlar zaman zaman güneşi gizlese de hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18-22 derece arasında seyredecek. Balıkçılar için de deniz şartları uygun görünüyor. Tekirdağ'da dışarıda vakit geçirmek çok keyifli olacak.

Tekirdağ Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ, 18 Ekim Pazar 2026 tarihinde dengeli bir hava durumu ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Gün ortasına doğru sıcaklık 20 derece civarına ulaşıyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından kendini gösteriyor. Nem oranı ise oldukça rahatlatici. Bu hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Tekirdağ hava durumu, bahçede oturanlar ve piknik yapanlar için keyifli.

Gelecek günlerde hava durumu nasıl olacak? Yeni haftanın başlangıcında sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Dışarıda vakit geçirenler için bu ideal bir aralık. Hafta ortasına gelindiğinde sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Ancak bu, endişe verici bir durum değil. Hava koşulları genel olarak sakin ve dengeli bir seyir izliyor.

Tekirdağ'da bu dönemde değişiklikler yaşanıyor. Dışarıda geçirdiğiniz zamanın keyifli olması için hafif giyinmekte fayda var. Önemli bir buluşma veya etkinlik düşünüyorsanız, yanınıza ceket almayı düşünebilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgarlar da olabileceği için dikkatli olunması gerekebilir.

Balıkçılar için Tekirdağ'da bu hava uygun bir fırsat sunuyor. Hava durumu ve deniz şartları elverişli. Avlanma şansı yüksek. Bu nedenle deniz üzerinde vakit geçirecek olanların bu havadan faydalanmasını öneriyoruz.

Tekirdağ hava durumu 18 Ekim Pazar günü için olumlu. Önümüzdeki günlerde genel olarak sakin bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için planlar, bu hava koşullarında kesintiye uğramayacak gibi görünüyor. Tekirdağ'da yaşayanlar ve ziyaret edenler için bu güzel hava keyifle yaşanmalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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