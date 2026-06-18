Tekirdağ Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar hızı 7,86 km/saat civarında. Nem oranı ise %65 civarında seyrediyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 15 ile 27 derece arasında değişecek. 20 Haziran Cumartesi günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 15 ile 28 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tadını çıkarmak isteyenler için uygundur.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş ışığından faydalanmak harika bir fikir. Açık hava etkinliklerine katılmak da iyi bir seçenek. Rüzgarın hızı 7,86 km/saat. Bu nedenle hafif bir ceket veya rüzgarlık almak faydalı olabilir. Nem oranı %65 civarında. Su tüketimine özen göstermek, enerjik kalmanıza yardımcı olacaktır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için uygun bir dönemdesiniz.