Tekirdağ Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Nem oranı ise yüzde 50 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Nisan Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklığı 18 derece civarına yükselecek. 21 Nisan Salı günü ise kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde uygun şekilde giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.