Tekirdağ Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

18 Ocak 2026 tarihinde Tekirdağ'da soğuk hava koşulları etkisini gösteriyor. Karla karışık yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 1 derece arasında değişirken, rüzgar hızı 18.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar -2 ile 7 derece arasında dalgalanacak. Hava durumu nedeniyle önlemler almak önemlidir. Soğuk koşullarda kat kat giyinmek ve dikkatli olmak gerekmektedir. Buzlanma riski de göz önünde bulundurulmalı.

Devrim Karadağ

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar. Tekirdağ'da hava durumu oldukça soğuk. Karla karışık yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları -4 ile 1 derece arasında olacak. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklıkları -4 derece civarında kalacak. Hafif kar sağanakları da görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 1 dereceye kadar yükselecek. Karla karışık yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -2 derece civarına düşecek. Karla karışık yağışların hafiflemesi bekleniyor. Nem oranı %90 civarında. Rüzgar hızı ise 18.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:30. Gün batımı saati 18:06 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişkenlik gösterecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -2 ile 2 derece arasında olacak. Bulutlu ile güneşli arası bir hava bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hava daha ılıman olacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olacak. Bu dönemde hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşulları nedeniyle önlemler almanız önemlidir. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riskine karşı vücut ısınızı korumalısınız. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Bu sayede vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Ayrıca, buzlanma nedeniyle yolda kayma riskine dikkat etmelisiniz. Araç kullanırken hızınızı düşürmekte fayda var. Elektronik cihazların bataryalarının dolu olduğundan emin olmalısınız. Soğuk hava bataryaların daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk hava koşullarından daha fazla etkilendiğini unutmamalısınız. Onların da uygun şekilde giyinmelerini sağlamalısınız.

