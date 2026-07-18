Tekirdağ Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu güzel. Gündüz hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızı 4-10 km/s arasında değişecek. Nem oranı %50 dolaylarında olacak. Bu sebeple, Tekirdağ'daki hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22 dereceye yükselecek. 20 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık 30 derece olacak. Gece sıcaklığı 21 derece civarında kalacak. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 29 derece olacak. Gece 22 dereceye ulaşacak. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli kalacak. Rüzgar hızı 4-11 km/s arasında olacak. Nem oranı %50-62 arasında değişecek. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken dikkatli olunmalıdır. Aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse mola vermek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlığınızı korur.