Tekirdağ Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

20 Nisan 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 - 20 derece arasında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 - %60 civarında olacak. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 21 Nisan Salı günü sıcaklık 19 - 20 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 11 - 12 dereceye düşecek. Sağanaklar devam edecek. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı 12 - 16 derece arasında olacak. Hava koşulları daha stabil bir hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki sağanaklar için şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlama yaparak dışarıda konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.