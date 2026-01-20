HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -6 ile -7 derece olacak. Nem oranı %88 olarak ölçülüyor. Özellikle rüzgarın hızı 4.9 km/saat seviyesinde. Bu soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler ve su geçirmez montlar giymek önem taşıyor. Ayrıca kaygan zeminlere dikkat edilmeli.

Taner Şahin

20 Ocak 2026 Salı günü Tekirdağ'da hava soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında olacak. Gece havanın 1 ile 2 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -6 ile -7 derece arasında. Nem oranı %88 civarında. Rüzgar hızı 4.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:30. Gün batımı saati 18:12 olarak hesaplanmıştır.

Bundan sonraki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıkların 6 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşulları bulutlu ve yağışlı olabilir.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar kullanılabilir. Şapka almak da faydalı olacaktır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Pencerelerden soğuk hava sızmasını engellemek için önlemler alınmalıdır.

Tekirdağ'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için gereklidir.

