Tekirdağ Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik göstermeye devam ediyor. Sıcaklık 14 ile 21 derece arasında değişecek ve hafif yağmurlar görülecek. Nem oranı %77 ile %89 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 4 ile 14 km/s arasında ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının süreceği belirtiliyor. Yağmurlu ve rüzgarlı günlerde dikkatli olmak, uygun giyinmek önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 21 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Orta şiddetli yağmurlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarına düşecek. Hafif yağmurlar devam edecek. Nem oranı %77 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 ile 14 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak. Gün boyunca hafif yağmurlar görülecek. Nem oranı %83 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/s civarında hissedilecek.

23 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 14 ile 21 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar gün boyunca devam edecek. Nem oranı %73 ile %95 arasında olacak. Rüzgar hızı 14 km/s civarında olacak.

24 Mayıs Pazar günü sıcaklık 14 ile 20 derece arasında olacak. Gün boyunca hafif yağmurlar görülecek. Nem oranı %80 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı 22 km/s civarında hissedilecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu havalarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

