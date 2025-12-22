Tekirdağ Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Aralık 2025 Pazartesi, Tekirdağ'da genel olarak hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 ile %93 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:31. Gün batımı saati ise 17:45 olarak tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da, önümüzdeki günlerde hava durumu yine bulutlu ve yağışlı geçecek. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 5 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla estirilecek. Nem oranı %85 ile %91 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:31. Gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanıyor.

24 Aralık Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 8 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 ile %91 arasında olacak. Gün doğumu saati 08:31. Gün batımı saati 17:43 olarak tahmin ediliyor.

25 Aralık Perşembe günü hava durumu yer yer sağanaklarla birlikte bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 ile %91 arasında olacak. Gün doğumu saati 08:31. Gün batımı saati 17:43 olarak hesaplanıyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Sıcaklıkların 5 ile 12 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmeniz önemlidir. Vücut ısınızı korumak için bu önlemleri alabilirsiniz. Tekirdağ'daki hava koşullarına uygun bir şekilde gününüzü geçirin.