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Tekirdağ Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 22 Haziran 2026 için hava durumu sıcak ve rüzgarlı bir gün olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkların 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17-18 derece aralığında olacak. İlerleyen günlerde de benzer sıcaklıklar görülecek. Dışarıda vakit geçireceklerin, rüzgarın etkisiyle dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ'da 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve rüzgarlı bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece hava sıcaklığı 17 ila 18 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı ise 20 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, Tekirdağ'da sıcak ve rüzgarlı bir hava durumu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 30 ila 31 derece arasında olacak. 24 Haziran Çarşamba'da sıcaklığın 30 ila 32 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 25 Haziran Perşembe günü ise 31 ila 33 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Yani Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yüksek olacağı görülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak oldukça önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Rüzgarın hızının artmasıyla deniz kenarında dalgaların büyümesi mümkün. Denize girmeyi planlayanların hayli dikkatli olması gerekiyor.

Tekirdağ'da 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alarak plan yapması önem kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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