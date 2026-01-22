HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da bugün hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve ıslak zeminler, kayma riskini artırıyor. 23 Ocak'ta çok bulutlu, 24 Ocak'ta alçak bulutlu ve 25 Ocak'ta ise parlak gökyüzü bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dışarı çıkarken şemsiye kullanmak önem taşıyor. Planlarınızı hava durumu ile uyumlu hale getirmek gereklidir.

Devrim Karadağ

Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar gün boyunca 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 1.3 km civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:29'da. Gün batımı ise 18:15 olarak bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kayma riski var. Islak zeminlere dikkat edilmesi önemlidir. Yüksek nem oranı ve hafif yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 23 Ocak Cuma günü çok bulutlu olacak. 24 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlu hava bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü ise parlak gökyüzü görülecek. Sıcaklık 23 Ocak'ta 5 ile 12 derece arasında olacak. 24 Ocak'ta 7 ile 12 derece, 25 Ocak'ta ise 9 ile 14 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak konforunuzu artıracaktır.

