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Tekirdağ Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

22 Temmuz 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceyi bulacak ve yağış ihtimali mevcut. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece dolaylarında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 26-28 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı azalacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacak. Ayrıca güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28-29 derece civarında bekleniyor. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece arasında kalacak. Rüzgar 3-4 km/saat hızıyla esecek. Nem oranı %60-65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ hava durumu daha istikrarlı hale gelecektir. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27-28 derece arasında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise 26-27 derece şeklinde seyredecek. Bu günlerde hava genelde güneşli olacak. Yağış ihtimali ise düşük olarak değerlendiriliyor. Gece sıcaklıkları 18-19 derece civarında kalacak.

Bugünkü hava durumu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı koşulların olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceye yükselebilir. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece olacağından, yanınıza ceket ya da hırka almanızda fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu daha stabilleşecek. Yağış ihtimali azalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunacak. Ancak, gündüz sıcaklıklarının 26-28 derece olacağı hatırlanmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek de iyi olacaktır.

Tekirdağ'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken geçecek. Yağışlı koşullar görülebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil hale gelecek. Yağış ihtimali azalacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına göre önlem almak gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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