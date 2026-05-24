Tekirdağ Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz 22 derece civarında olacak. Gece ise 13 ile 15 derece aralığında seyredecek. Rüzgarın hızı 16 km/saat civarında olacak. Nem oranı %85 civarında. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 25 dereceye ulaşacak. Gece ise 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz 26 dereceye yükselecek. Gece 12 ile 14 derece düşüş gösterecek. Çarşamba günü ise hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken rahat ve hava alabilen kıyafetler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hızı 15 ile 16 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymeniz faydalıdır.

Tekirdağ'da 24 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve sıcak olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.