Tekirdağ Hava Durumu! 24 Şubat Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu bulutlu olarak etkili olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece çevresinde, gece ise 6 derece dolayında hissedilecek. Rüzgar kuzeydoğudan 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranının %80 civarında kalması, dışarıda vakit geçirenler için hafif serinlik hissi yaratabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu durumu dikkate almaları önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 derece civarında. Gece ise 6 derece civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 15-20 kilometre arasında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %80 civarında. Bu koşullar dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu yine bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12-13 derece dolaylarında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6-7 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 15-20 kilometre arasında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına dikkat etmesi faydalı olabilir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Aynı zamanda yağışsız geçmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek daha iyi bir seçimdir. Gerekli durumda bir ceket bulundurmak iyi bir tercih olabilir. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacak. Güneşli ve açık hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için idealdir.

