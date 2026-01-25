Tekirdağ Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Ocak 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:25, gün batımı ise 18:16 olarak hesaplanmıştır.

26 Ocak Pazartesi günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü hava hafif çiseleyen yağmurlu bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü de hava hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları sabah ve akşam saatlerinde daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da kullanmalısınız. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont almak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmalısınız. Ayrıca, şapkalarla kendinizi koruyabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.