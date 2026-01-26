HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu iyi bir şekilde değişecek. Gün içerisinde hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde 11°C, öğle saatlerinde ise 14°C sıcaklık öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Rüzgar güneydoğudan esecek ve akşam saatlerine doğru hızı azalacak. Nem oranı sabah %81, gece %89 civarında kalacak. Bu sürece uygun giyinmek, konforunuzu artırabilir.

Devrim Karadağ

26 Ocak 2026, Tekirdağ'da hava durumu gün içinde hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11°C civarında. Hava bulutlu gökyüzü ile başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14°C'ye yükselecek. Ancak hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Hafif yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10°C civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 16 km ile başlayacak. Gündüz saatte 19 km'ye çıkacak. Akşam saatlerinde ise saatte 15 km'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %81, gündüz saatlerinde %69 olacak. Akşam saatlerinde %73, gece saatlerinde ise %89 civarında seyredecek. Basınç sabah saatlerinde 997 hPa ölçülecek. Gündüz saatlerinde 993 hPa, akşam saatlerinde ise 989 hPa olarak kaydedilecek. Gece saatlerinde basınç değeri yine 989 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklığının en yüksek 9°C, en düşük 7°C olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmurlu bir gün geçireceğiz. Rüzgar doğudan saatte 7.94 km hızında esecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Basıncın 1000 mb seviyelerinde kalması tahmin ediliyor.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığının en yüksek 6°C, en düşük 5°C olması öngörülüyor. Kapalı bir hava hâkim olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11.27 km hızında esecek. Nem oranı %92 civarında olacak. Basıncın 1010.5 mb seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysilerin giyilmesi de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine yağmurluk kullanılmalıdır. Hava durumuna göre plan yaparken dikkatli olmak gerekir. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirecek olanların su geçirmeyen giysiler ve ayakkabılar tercih etmesi konforu artıracaktır.

