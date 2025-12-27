HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise 1°C olacak. Rüzgar kuzeyden hafif esecek ve nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 28 Aralık'ta gündüz 7°C, gece 2°C beklentisi var. Kalın giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek ve sıcak içecekler tüketmek soğuk havada sağlığınızı korumak için önemli olacaktır.

Doğukan Akbayır

27 Aralık 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6°C civarında. Gece sıcaklığı ise 1°C seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Bu koşullar altında hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 28 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 7°C. Gece sıcaklığı ise 2°C civarında olması öngörülüyor. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz 4°C, gece 1°C bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve bulutlu olacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle kalın giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken vücut ısısını korumak gerekir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha da hissedilir hale getirecek. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler seçilmeli. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler faydalı olacaktır. Eller sık sık yıkanmalı. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır.

Sonuç olarak Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumada önemlidir.

hava durumu Tekirdağ
