Tekirdağ Hava Durumu! 27 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

27 Ocak 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 7 ile 9 derece aralığında seyredecek, hissedilen sıcaklık ise 8 derece olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor ve yağış ihtimali %100 olarak öngörülüyor. Nem oranı %82 seviyelerine ulaşacak. Dışarı çıkacakların su geçirmez giysiler giymesi tavsiye ediliyor. Hava bu hafta boyunca değişken kalmaya devam edecek.

Doğukan Akbayır

27 Ocak 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Hava sıcaklığının 7 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın ise 8 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %82 seviyelerinde kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. Yağış ihtimali ise %100 olarak öngörülüyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini koruyacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının 8 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak kapalı olacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklığın yine 8 ile 12 derece arasında olması düşünülüyor. Hava koşullarının daha ılıman olacağı anlamına geliyor.

Bu dönemde hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmeniz gerekmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih etmek yarar sağlar. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmanız da faydalı olacaktır.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
