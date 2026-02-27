Tekirdağ Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 27 Şubat 2026 Cuma günü genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığın ise 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 8 kilometre olacak. Nem oranı %82 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Cumartesi günü hava alçak bulutlarla birlikte 7 derece dolaylarında kalacak. Pazar günü kısmen güneşli hava 9 derece düzeyine ulaşacak. Pazartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde genel hava koşulları yağışsız ve ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Bu nedenle rüzgarın etkisi doğu yönüne bakan alanlarda daha fazla hissedilebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler almak mantıklıdır.