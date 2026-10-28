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Tekirdağ Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 28 Ekim 2026 tarihi, hafif rüzgâr ve bulutlu hava ile dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir iklim sunuyor. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı hava beklenmesi, dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalı.

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ hava durumu 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir gün. Bugün sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif rüzgâr eşliğinde hafif bulutlu bir hava olacak. Bu durum, açık havada vakit geçirenler için keyifli bir ortam sunacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi, dışarıda geçirilen zamanın daha keyifli olmasını sağlayacak.

Bugünkü hava durumu nasıl? Tekirdağ'da sabah saatlerinde serinlik yaşanabilir. Öğle saatlerinde güneş etkisini artırabilir. Öğleden sonra bulutlar biraz daha belirgin hale gelebilir. Ancak bu, gün boyunca aktiviteleri olumsuz etkilemeyecek. Dış mekân etkinlikleri için uygun bir iklim mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Yer yer yağışlı hava bekleniyor. Bu durum, dışarı çıkacakların hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Tekirdağ'da hafta sonuna yaklaşırken, şemsiyeler ihtiyaç haline gelecek. Uzun süre dışarıda kalacakların ise kat kat giyinmeleri önem taşır.

Tekirdağ’da sonbahar ayları, hava koşullarında dalgalanmalara yol açabiliyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak faydalı olacaktır. Havanın değişkenliği sürprizlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek akıllıca bir tercih. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önemli.

Gün ortasında temiz bir gökyüzünde dolaşmak isteyenler için hava durumu elverişli. Fakat ilerleyen günlerde beklenen değişimler, önlemlerin kritik olmasını sağlıyor. Doğanın sunduğu güzelliklerden yararlanmak için hava koşullarına uygun ekipman hazırlamak her zaman faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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