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Tekirdağ Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 28 Eylül 2026 tarihi, açık ve hafif bulutlu bir hava ile sürprizler sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarındayken akşam 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Gelecek günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yerel yağışlar ile ani hava değişiklikleri olabileceğinden, dışarıda zaman geçireceklerin şemsiye veya koruyucu giysi alması öneriliyor. Hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ, 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde keyifli bir hava ile karşı karşıya. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu açık ve hafif bulutlu. Güneş, sabah saatlerinde sıcak ve enerjik bir şekilde parlıyor. Dışarı çıkmayı düşünenler, güneş kremini unutmamalı. UV ışınları gün boyunca hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Bugünden itibaren sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. İlerleyen günlerde yerel yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçirecek olanlar şemsiye veya koruyucu giysi almalı. Sıcaklıklar makul seviyelerde olsa da, hava durumu değişiklikleri takip edilmeli.

Hava koşullarının devam etmesi, açık hava etkinliklerini olumlu etkileyebilir. Ancak, aniden meydana gelen hava değişiklikleri göz önünde bulundurulmalı. Gün içinde hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemli. Tekirdağ’da keyifli ve dikkatli olmayı gerektiren bir hava durumu var. Havanın tadını çıkarın, ancak hazırlıklı olmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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