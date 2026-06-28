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Tekirdağ Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 28 Haziran 2026 Pazar günü, 29 derece sıcaklıkla güneşli bir gün olarak kaydedildi. Gece sıcaklıkları ise 20 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli devam edecek. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 32 dereceye yükselecek. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Bu dönemde bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece. Gece sıcaklıkları 20 derece civarında. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %83 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 32 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında. Salı günü benzer koşullar sürecek. Gündüz sıcaklıkları 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 22 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 31 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 21 derece civarında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığı 31 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 21 dereceyi bulacak.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak zor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de son derece gereklidir. Rüzgarın hızı düşük olduğu için deniz kenarında keyifli anlar geçirilebilir. Deniz suyu sıcaklıkları da hoş olacaktır. Ancak yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı sıcaktan korunmak için önlemler alınmalıdır.

Tekirdağ'da bugün hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak ve güneşli havayı keyifle geçirirken sağlığınıza dikkat edin. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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