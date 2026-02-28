HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak değerlendiriliyor. Gündüz sıcaklık 8-9 derece civarında olacakken, rüzgar kuzeydoğudan 20-24 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %68 ile %84 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirecekler, rüzgarlı havaya karşı koruyucu giysiler tercih etmelidir.

Simay Özmen

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi Tekirdağ'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8-9 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20-24 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %68 ile %84 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Gündüz sıcaklık değerleri 8-9 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı kuzeydoğudan 20-24 kilometreye ulaşacak. Nem oranı ise %68 ile %84 arası bir seviyede olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 1 Mart Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklıklar 10-11 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 1-2 derece seviyesine düşecek. Rüzgarın kuzeydoğudan 17-20 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler için rüzgarlı havaya karşı koruyucu giysiler seçmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması, uygun giysiler seçmeyi gerektirir. Ayrıca, gerektiğinde nemlendirici kullanmak önemlidir.

Tekirdağ'da 28 Şubat Cumartesi günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Uygun önlemleri alarak dışarı çıkmak en iyi seçenek olacaktır.

