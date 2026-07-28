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Tekirdağ Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 28 Temmuz 2026 Salı itibarıyla sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece, gece ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunacak olan bu hava koşullarında, güneşten korunmak önem taşıyor. Dışarıda geçirilen zaman için dikkatli olunması ve su tüketiminin artırılması öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Temmuz 2026 Salı, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 seviyelerinde olacak. Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir.

29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı yeniden 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı da 20 derece civarında kalacak. Rüzgar doğudan saatte 15 kilometre hızla esecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 23 kilometre hızla esecek. 31 Temmuz Cuma günü hava durumu benzer devam edecek. Sıcaklık yine 28 derece olacak. Gece sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Sıcak hava koşullarında güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için deniz kenarında dikkatli olunmalıdır. Denize girmeden hava koşulları kontrol edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşüktür. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek daha konforlu olabilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önerilir. Ayrıca hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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