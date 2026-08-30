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Tekirdağ Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 30 Ağustos Pazar 2026'da hava durumu hafif serin bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, gün içinde 22 dereceye yükselebiliyor. Güneşli hava yerel bulutlarla birlikte hafif yağış beklentisi taşıyor. Dışarıda bulunanlar kalın giysi ve yanlarında şemsiye bulundurmalı. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Yazın sıcak günleri geride kalırken, rüzgarlı havalar planları etkileyebilir.

Tekirdağ Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Pazar 2026'da hava durumu hafif serin. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneşin etkisiyle sıcaklık gün içinde 22 dereceye yükselebilir. Hafif rüzgar, sıcaklığı daha konforlu hale getiriyor. Sabah saatlerinde serin hava hâkim. Dışarı çıkanlar kalın giysi giymeli.

Sahil kesimlerinde denizden esen rüzgar, sıcaklığı düşürüyor. Denize girenler için keyifli bir atmosfer var. Bugünkü hava genellikle güneşli. Ancak yerel bulutlar da oluşabilir. Öğleden sonra hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçiriyorsanız, yanınıza şemsiye almanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Hafta başında sıcaklıklar 19-21 derece arasında olacak. Güneşli günlerin yanı sıra yağışlı günler de yaşanacak. Salı günü belirgin yağış ihtimali var. Dışarıda vakit geçirenlerin yağmurluk ya da su geçirmeyen ceket giymesi önerilir. Akşam saatleri serin olabilir. Kalın giysilere yönelmek iyi bir fikir.

Tekirdağ, yazın sıcak günlerini geride bırakıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi doğayı ve günlük yaşamı etkileyebilir. Rüzgarlı havalarda dışarıda geçirilen süreyi kısaltmak gerekebilir. Bu hafta sonuna yaklaşırken, hava durumu için hazırlıklı olmak önemli.

Tekirdağ'da bugün hava durumu, yazın enerjisini kaybetmiş gibi görünüyor. Ancak keyifli bir gün geçirmek için uygun. Önümüzdeki günlerde çevre şartlarına dikkat etmek, planları düzenlemek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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