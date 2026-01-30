Tekirdağ Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 ile %75 arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca kalın giysiler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü çok rüzgarlı bir hava öngörüldü. 2 Şubat Pazartesi günü ise buza dönen yağmur geçişleri görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önem taşıyor. Dikkatli olmak gerekir.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da hava durumu 30 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Uygun önlemleri almak da hayati bir konudur.