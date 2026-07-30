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Tekirdağ Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 30 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28-29 derece, gece ise 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek, gündüz nem oranı %55 iken gece %83'e yükselebilir. Bu sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka takmak ve bol su içmek önemli. Gece için odaların havalandırılması ve hafif giysilerin kullanılması önerilmektedir.

Tekirdağ Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

30 Temmuz 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece civarında. Hava genellikle açık kalacak. Gece sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Gece de hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %55 civarında. Gece ise bu oran %83'e kadar yükselebilir. Bu, gece saatlerinde biraz daha nemli bir hava hissi yaratabilir.

Bugünkü hava durumu, Tekirdağ'da açık ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %55, gece ise %83 olacak. Bu, nemli bir hava hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında. Hava açık kalacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30 - 31 derece arasında sürecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %55 - %57 arasında. Gece saatleri ise %68 - %83 arasında değişecek.

Bu sıcak ve açık hava koşullarında, gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmakte fayda var. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız da önemlidir. Gece saatlerinde nem oranı artacak. Uyumadan önce pencereyi açarak odanızı havalandırmanız iyi bir fikir. Rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu bir giysi bulundurmanız önerilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu genelde açık ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 31 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 21 derece olacak. Nem oranı ise artacak. Güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek önemlidir. Gece saatlerinde serinlemek için odanızı havalandırmanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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