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Tekirdağ Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 31 Temmuz'dan itibaren açık hava etkinlikleri için mükemmel hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28 dereceye, akşam saatlerinde ise 20 dereceye düşecek. 1 ve 2 Ağustos'ta sıcaklık 29 ve 30 dereceye ulaşacak. Yazın tipik sıcaklıklarının hakim olduğu bu günlerde rüzgar, dışarıda geçen zamanları keyifli hale getirecek. Güneş koruyucu kullanımı ve bol su tüketimi öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar, havayı serinletecek. Bu durum akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sağlayacak. Gün boyunca güneşli bir hava hâkim olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunulacak.

1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde 21 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarının tipik değerleriyle uyumlu. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için birkaç öneri var. Akşam saatlerinde serinlemek amacıyla hafif bir üst giymek faydalı olabilir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik oluyor. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar sayesinde hava serinleyecek. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için hafif bir üst giymek önerilir. Bu şekilde Tekirdağ'daki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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