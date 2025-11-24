HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın 4 ilde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü şekilde işleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Kasım 2025 günü saat 06.00’da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir’de toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın 4 ilde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü şekilde işleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Kasım 2025 günü saat 06.00’da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir’de toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri belirlenen 14 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı 1

14 şüpheli Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamada tutuklanan 2 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 4’e ulaştı.

Tutuklananlar cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza’da Öğretmenler günü kutlandıTomarza’da Öğretmenler günü kutlandı
iPhone'lar performans ve yapay zekâya odaklanacakiPhone'lar performans ve yapay zekâya odaklanacak

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.