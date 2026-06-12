Tekirdağ Valiliği Duyurdu: Sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlere yasak

Açıklamada, sınav günü sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek trafik yoğunluğu, araç parkı kaynaklı sorunlar ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçmek için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağı belirtildi. Özellikle sınav giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla gerekli yönlendirme ve denetimlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Valilik, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü gürültü unsuruna karşı da önlem alınacağını duyurdu. Bu kapsamda sınav binalarının çevresinde sınav saatleri boyunca inşaat faaliyetleri, kazı çalışmaları, yüksek sesli iş makineleri kullanımı, anonslar, etkinlikler ve benzeri gürültü oluşturabilecek faaliyetlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, adayların sınav saatlerine ilişkin kurallara da dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrencilerin sınava alınacağı, ancak sınavın başlamasından itibaren 15 dakikayı aşan gecikmelerde adayların sınav binalarına giriş yapamayacağı hatırlatıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında sınavların yapılacağı okul bahçelerine görevli personel ve sınava girecek öğrenciler dışında kimsenin alınmayacağı belirtilirken, velilerin de okul çevrelerinde yoğunluk oluşturmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan sınavların sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışacağı ifade edilerek, sınav sürecinde karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurabilecekleri bildirildi.

Valilik, sınava katılacak tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, vatandaşlardan sınav saatlerinde sessizlik ve trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır