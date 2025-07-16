Tekirdağ ve Çanakkale'de orman yangını! Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Türkiye bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir ve çevresinde günlerce süren ve büyük hasara yol açan yangınların adresi bu kez Çanakkale ve Tekirdağ oldu. Çanakkale'nin Ayvacık ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerindeki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler boşaltıldı.

Gece saatlerinde Şarköy'deki orman yangını Çanakkale'nin Gelibol ilçesine sıçradı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Davras mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOBAN GÖZALTINDA

Bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki çoban, ateş yakarken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Alevlerle mücadele havanın kararmasının ardından kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kocaeli, Bolu ve Bursa ile Manisa'da çıkan 2 yangından biri ise kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'DA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Hava aydınlandı, gece boyu kara ekiplerinin mücadele ettiği alevlere saat 06.00 itibarıyla havadan müdahale başladı.

Yangının 18. saatinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler havalandı.

Orman Genel Müdürlüğü çalışmalara 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz, 10 iş makinesi ve 684 personelin katıldığını açıkladı.

BÖLGE HALKI TRAKTÖRLERLE SU TAŞIDI

Alevlerle mücadele gece boyu devam etti.

Yangını söndürmeye çalışan ekiplere bölge halkı da destek verdi.

Vatandaşlar traktörlerle arazözlere su taşıdı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ Şarköy'de tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine doğru ilerledi.

60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

ALEVLER TEKİRDAĞ'DAN ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı.

Rüzgarın etkisini azalttığını ve ekiplerin alevlerin ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiğini ifade eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmediğini de duyurdu.

GELİBOLU'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Evreşe Beldesi ile Şadıllı köyü arasındaki tarım arazisinde, dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

GEBZE'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında, geniş alanda hasar oluştu.

Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

ALEVLER SIÇRADI KIZILCATERZİ MAHALLESİ BOŞALTILDI

Şarköy İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

MANİSA'DAKİ İKİ YANGINDAN BİRİ KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

AYVACIK'TA ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın dün saat 15.00'te Naldöken köyünde yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içinde yerleşim yerlerine yaklaştı.

Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar zarar gördü. Hayvanlar öldü.

İtfaiye ve Orman İşletme'ye bağlı 220 personel ve 100e yakın araçla söndürme çalışması başlatıldı.

Hava kararana kadar kara ekiplerine 4 uçak ve 6 helikopter de destek verdi.