Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

