Tekirdağ’da emniyet ve jandarmaya yeni araçlar teslim edildi

Tekirdağ’da emniyet ve jandarmaya 64 yeni araç törenle tahsis edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün katılımıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına yeni tahsis edilen 64 adet aracın teslim töreni gerçekleştirildi.
Tekirdağ’da güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla tahsis edilen araçlar için sahilde teslim töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı ve kurum amirleri katıldı. Programda, hizmete alınan araçların kent genelinde asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere birçok alanda aktif olarak kullanılacağı belirtildi.
Araç teslim töreninde konuşarak gönderilen bu araçlarla şehirde ki ekip sayısının ikiye katlandığını belirten Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ‘’Bu araçlarla ne yapıyoruz ? Bunu şehirde görüyorsunuz, ekip sayımızı 2 katına çıkardık, daha görünür, daha çok denetim gerçekleştiriyoruz. Peki bu denetimi yapıyoruz da ne oluyor, geçen yola göre Tekirdağ’da kazalarda ölen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 40 daha düşük. Bir başka veri vermek isterim, denetimler iki katına yakın bir şekilde artmasına rağmen ceza sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 daha az. Bu ne anlama geliyor, vatandaşımız denetimleri gördükçe daha dikkat ediyor, daha dikkat ettikçe kurallara uyuyor, uyunca kaza yapmıyor, ölüm olmuyor, ceza yemiyor. Denetimlerde ki maksatta bu. Bu yüzden bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, tekrardan Bakanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yeni araçların göreve alınmasıyla birlikte sahadaki görünürlüğün artacağı, müdahale süresinin kısalacağı ve vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin daha da güçleneceği ifade edildi. Tören, anahtar teslimi, araçların protokol üyeleri tarafından incelenmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
