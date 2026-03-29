Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Tekirdağ’da düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan 5 ayrı operasyonda toplam 11 bin 521 adet sentetik hap, 56,35 gram esrar, 0,47 gram metamfetamin, 11,65 gram kokain ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 450 TL nakit para bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Mart 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin sokak sokak, gece gündüz kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

