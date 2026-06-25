HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kent genelinde 6 farklı noktada mobil itfaiye istasyonu kurarak muhtemel yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini hedefliyor.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle artan yangın riskine karşı yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Tekirdağ’da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kent genelinde 6 farklı noktada mobil itfaiye istasyonu kurarak muhtemel yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle artan yangın riskine karşı yeni bir uygulama hayata geçirildi. Afet ve acil durumlara daha kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan mobil itfaiye noktaları, kentin farklı bölgelerinde hizmet vermeye başladı.

Çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi, Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi, Çorlu ilçesi Havuzlar ve Önerler mahalleleri, Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi ile Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi olmak üzere toplam 6 bölgede mobil itfaiye istasyonları konuşlandırıldı.

"Güçlü İtfaiye, Güvenli Tekirdağ" sloganıyla yürütülen uygulama sayesinde, yangın ve diğer acil durumlarda ilk müdahale süresinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için kritik öneme sahip olan ilk müdahale süresinin kısaltılmasıyla, kent genelinde daha etkin bir müdahale ağı oluşturulması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern araç ve ekipmanları ile tecrübeli personeli eşliğinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürüyor. Uygulamanın, yaz sezonunda artan yangın riskine karşı hem vatandaşların hem de kente gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Tekirdağ’da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu 1

Tekirdağ’da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu 2

Tekirdağ’da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy'de Yeni Medya Akademi ikinci dönem mezunlarını verdiArnavutköy'de Yeni Medya Akademi ikinci dönem mezunlarını verdi
Nazilli Belediyesi’nden 41 noktada eş zamanlı yol seferberliğiNazilli Belediyesi’nden 41 noktada eş zamanlı yol seferberliği

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.