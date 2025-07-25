Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz ile ilgili kahreden detay! Düğün hazırlığı yapıyormuş

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Arda Deniz Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

‘YUVAMIZ YIKILDI’

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 21 yaşındaki oğlumu kaybettim. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize çare olsunlar. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" diye konuştu.

'ADALET' ÇAĞRISI

Onat'ın ailesi ile yakınlarının, bugün, saat 18.00'de Bozburun Meydanı'nda toplanıp, 'adalet' çağrısında bulunacağı belirtildi.

Öte yandan, nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Onat'ın mezarının üzerine çiçeklerin bırakıldığı ve nişanlısıyla fotoğrafının yer aldığı görüldü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır