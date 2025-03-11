Teknokent’te ilgi çeken çalışma: 18 patente sahip HBX

Adnan Menderes Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal, Teknokent’te gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında, ADÜ Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Mandal, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Karya Farma HBX Ar-Ge’nin 18 patente sahip ürünleri ve Ege'nin endemik bitkilerinden üretilen HBX-2371 adlı ürünü uzun süre inceleyen Prof. Dr. Mandal, Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık’tan bu başarılı buluşlar hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yürütülen projeler hakkında firmalarla görüşerek, gelecekteki iş birlikleri için fikir alışverişinde bulundu.

EN FAZLA PATENTLİ BULUŞA SAHİP OLAN HAKAN BAŞLIK İLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret sırasında, Teknokent bünyesinde en fazla patentli buluşa sahip olan Karya Farma HBX Ar-Ge’nin Kurucusu Hakan Başlık ile görüşen Mandal’ın özellikle acil durumlar, salgınlar, doğal afetler ve savaş ortamlarında kullanılmak üzere geliştirilen HBX-2371RED[7/24ACİL] formülasyonuna ilgi gösterdiği belirtildi.

“TOPLUMA FAYDA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEK BİZİM TEMEL VİZYONUMUZ”

ADÜ Teknokent’te yapılan çalışmaların ilgi görmesinin ve Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ziyaretinin mutluluk verici odluğunu belirten Başlık, "HBX-2371RED[7/24ACİL] adını verdiğimiz buluşa ait ürünümüz Prof. Dr. Mandal’ın da dikkatini çekti ve sunumu büyük bir ilgiyle takip edip buluşun teknik detayları ve kullanım alanları hakkında sorular yöneltti. Bilim ve teknolojiyi, insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde yönlendirmek bizim temel vizyonumuz. Yaptığımız çalışmaların ilgi görmesi heyecanımızı arttırdı" dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyareti sırasında ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş eşlik etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır