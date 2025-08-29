Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelirken, onları şarj etme şeklimiz çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlara göre basit gibi görünen bazı hatalar, telefon şarjı sırasında ciddi güvenlik riskleri doğurabiliyor. İngiltere’den gelen son uyarılar, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bu riskleri yeniden gündeme taşıdı.

"CİDDİ YANGIN RİSKİ"

Mirror'da yer alan habere göre, İngiltere merkezli bir elektrik tesisat şirketinin direktörü olan uzman isim James Harrison, “Telefon şarj cihazınız zararsız gibi görünebilir, ancak yanlış kullanıldığında veya arızalı olduğunda, özellikle sıcak havalarda ciddi bir yangın riski haline gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Uzman isim, insanların telefonu şarja takarken sıkça yaptığı hatalardan birini de açıkladı.

"GECE BOYUNCA ŞARJDA BIRAKMAYIN"

Harrison, telefonların gece boyunca şarjda bırakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca telefon şarj olmuyorken adaptörün prizde takılı bırakılmaması gerektiğini söyledi. Uzman, “Böyle basit önlemler çok fazla olası zararı engelleyebilir ve size gönül rahatlığı sağlar” dedi.

"YASTIK GİBİ YUMUŞAK YÜZEYLERE KOYMAYIN"

Şarj edilen telefonların yatak, kanepe veya yastık gibi yumuşak yüzeylere konulmaması gerektiğini söyleyen Harrison, “Yumuşak malzemeler ısıyı hapseder ve şarj cihazı ile cihazın etrafındaki hava akışını kısıtlar. Bu da sıcaklığın hızla yükselmesine ve aşırı ısınma riskinin artmasına yol açar” diye belirtti.

UCUZ ŞARJ CİHAZLARINDA TEHLİKE

Ucuza alınan şarj cihazlarının da tehlikeli olduğunu söyleyen Harrison, bu tip ürünlerin genellikle gerekli güvenlik özelliklerinden yoksun olduğuna dikkat çekti. Harrison, “Bunları kullanmak elektrik arızalarına yol açabilir ve ciddi yangın riski oluşturabilir” dedi.

HASARLI VEYA AŞINMIŞ CİHAZLAR KESİNLİKLE KULLANILMAMALI

Hasar görmüş, kabloları aşınmış şarj cihazlarının da başka bir tehlike kaynağı olduğunu vurgulayan uzman isim Harrison, “Eğer kablolarda aşınma, metalin açığa çıkması ya da fişin gevşek olduğunu fark ederseniz, kesinlikle kullanmayın. Bu tür arızalar kolaylıkla kısa devreye ve yangına sebep olabilir.” diyerek uyarıda bulundu.

Son olarak sıcak havalarda şarj etmenin risklerine de değinen Harrison, yüksek sıcaklıklarının cihazı zorlayabileceğini açıkladı. Harrison, “Isı, şarj cihazlarının içindeki elektrik bileşenlerinin aşırı ısınma ihtimalini artırır. Bu da kıvılcıma ya da yangına yol açabilir” diye ekledi.