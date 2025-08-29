HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın

Bu haber telefonunu şarj eden herkesi yakından ilgilendiriyor! Çünkü cep telefonu kullanıcıları, cihazlarını şarj ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Uzman isim ise, yapılan bazı yaygın hataların cihazın aşırı ısınmasına ve hatta yangına neden olabileceğini söyledi. Uzman, telefonu şarja takarken dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu da paylaştı.

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın
Enes Çırtlık

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelirken, onları şarj etme şeklimiz çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlara göre basit gibi görünen bazı hatalar, telefon şarjı sırasında ciddi güvenlik riskleri doğurabiliyor. İngiltere’den gelen son uyarılar, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bu riskleri yeniden gündeme taşıdı.

"CİDDİ YANGIN RİSKİ"

Mirror'da yer alan habere göre, İngiltere merkezli bir elektrik tesisat şirketinin direktörü olan uzman isim James Harrison, “Telefon şarj cihazınız zararsız gibi görünebilir, ancak yanlış kullanıldığında veya arızalı olduğunda, özellikle sıcak havalarda ciddi bir yangın riski haline gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın 1

Uzman isim, insanların telefonu şarja takarken sıkça yaptığı hatalardan birini de açıkladı.

"GECE BOYUNCA ŞARJDA BIRAKMAYIN"

Harrison, telefonların gece boyunca şarjda bırakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca telefon şarj olmuyorken adaptörün prizde takılı bırakılmaması gerektiğini söyledi. Uzman, “Böyle basit önlemler çok fazla olası zararı engelleyebilir ve size gönül rahatlığı sağlar” dedi.

"YASTIK GİBİ YUMUŞAK YÜZEYLERE KOYMAYIN"

Şarj edilen telefonların yatak, kanepe veya yastık gibi yumuşak yüzeylere konulmaması gerektiğini söyleyen Harrison, “Yumuşak malzemeler ısıyı hapseder ve şarj cihazı ile cihazın etrafındaki hava akışını kısıtlar. Bu da sıcaklığın hızla yükselmesine ve aşırı ısınma riskinin artmasına yol açar” diye belirtti.

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın 2

UCUZ ŞARJ CİHAZLARINDA TEHLİKE

Ucuza alınan şarj cihazlarının da tehlikeli olduğunu söyleyen Harrison, bu tip ürünlerin genellikle gerekli güvenlik özelliklerinden yoksun olduğuna dikkat çekti. Harrison, “Bunları kullanmak elektrik arızalarına yol açabilir ve ciddi yangın riski oluşturabilir” dedi.

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın 3

HASARLI VEYA AŞINMIŞ CİHAZLAR KESİNLİKLE KULLANILMAMALI

Hasar görmüş, kabloları aşınmış şarj cihazlarının da başka bir tehlike kaynağı olduğunu vurgulayan uzman isim Harrison, “Eğer kablolarda aşınma, metalin açığa çıkması ya da fişin gevşek olduğunu fark ederseniz, kesinlikle kullanmayın. Bu tür arızalar kolaylıkla kısa devreye ve yangına sebep olabilir.” diyerek uyarıda bulundu.

Telefon şarj ederken dikkat! Uzman isim uyardı: Bunları sakın yapmayın 4

Son olarak sıcak havalarda şarj etmenin risklerine de değinen Harrison, yüksek sıcaklıklarının cihazı zorlayabileceğini açıkladı. Harrison, “Isı, şarj cihazlarının içindeki elektrik bileşenlerinin aşırı ısınma ihtimalini artırır. Bu da kıvılcıma ya da yangına yol açabilir” diye ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yardım çığlığı atıyor olabilir!Yardım çığlığı atıyor olabilir!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon şarj aleti şarj kablosu şarj telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

Aksaray'da korkunç cinayet! Öldürüp buzdolabına koydu

Aksaray'da korkunç cinayet! Öldürüp buzdolabına koydu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.